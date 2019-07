Bei prächtigstem Kaiserwetter konnten die Besucher am Sonntag auf dem Areal des Stiftes Ossiach lustwandeln und den Hauch längst vergangener Epochen spüren. Vor dem Stift versuchte man sich an historischen Holzspielen wie zum Beispiel im Schach XXL-Format, an den hängenden Kugeln oder dem Weinfässchenspiel. „Zu Kaisers Zeiten durften sich übrigens nur Erwachsene mit diesen Spielen vergnügen“, erzählen Gisela und Lothar Pampuch, die als Gräfin Barock und Marquis de Champagne mit den Spiele- und Erlebniswelten aus Deutschland angereist waren. Regelrecht gestürmt wurden die Stifts(ver)führungen, und Lisa Pippans Marionettentheater entführte an den barocken Hof der Kaiserin Maria Theresia. Im Musikzimmer und Klangraum konnten sich Besucher neben den ausgestellten historischen Instrumenten die Perücken zurechtzupfen lassen und bei Wildschwein in Blaubeersauce oder Kohlrabiragout barocke Gaumenfreuden genießen.