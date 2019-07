Als Amerikanerin liebt Herzogin Meghan Baseball. Kein Wunder, dass sich die 37-Jährige das besondere Spektakel am Sonntag in London nicht entgehen lassen wollte. Gemeinsam mit Prinz Harry besuchte die Ex-Schauspielerin das Spiel der New York Yankees gegen die Boston Red Socks. Es war das erste Spiel in der 100-jährigen Geschichte der Major League Baseball, das in Europa abgehalten wurde.