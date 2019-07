Dabei sind freilich gerade die am häufigsten genutzten Passwörter besonders unsicher: Das deutsche Hasso-Plattner-Institut veröffentlicht regelmäßig die am häufigsten verwendeten Passwörter. An der Spitze lagen dabei zuletzt so offensichtlich unsichere Kreationen wie die Zahlenfolgen „123456“ und „12345“ - sowohl in Österreich als auch in Deutschland und den USA.