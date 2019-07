Verzweifelt versuchen heimische Greenpeace-Aktivisten - wie die „Krone“ bereits berichtete - eine Tiertragödie in Russland zu verhindern! Denn im Ochotskischen Meer sind mehr als 100 Wale in winzigen Becken gefangen. Sie sollten an chinesische Delfinarien verkauft werden. Die ersten Meeressäuger sind in Freiheit.