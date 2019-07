Sabitzer und DJ Ötzi

Marcel Sabitzer nutzte die Spielberg-Visite gleich für einen Heimatbesuch. Töchterchen Mary Lou ist zuhause bei den Eltern in Graz, Freundin und „Bachelor“-Siegerin Katja Kühne kam mit zum Grand Prix. „Wir sind gerade vom Urlaub auf Mallorca gekommen, hängen heute noch ein Abendessen mit DJ Ötzi an und sind danach noch zwei Tage in Salzburg.“ Ehe am 7. Juli wieder das Training beginnt.