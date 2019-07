Ein Streit zweier Familien, die am Sonntagabend mit ihren Autos unterwegs waren, eskalierte auf einem Parkplatz in der Kärntner Gemeinde Treffen. Auslöser soll die riskante Fahrweise einer Beteiligten gewesen sein. Der Streit mündete in einer Schlägerei, bei der vier Frauen verletzt wurden.