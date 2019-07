Die Rockstars von Muse und die deutschen Hip-Hop-Legenden Die Fantastischen Vier waren im Juni erst der Anfang: Der steirische Konzertsommer nimmt diese Woche so richtig Fahrt auf! Am Mittwoch gastiert Sir Elton John in Graz, einen Tag später legt sein britischer Landsmann Sting einen Stopp in der Landeshauptstadt ein. Und noch viele weitere Höhepunkte folgen.