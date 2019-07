Die Zeiten, in denen Salzburgs Kicker mit einigen Extra-Zentimetern an Hüftgold von der Sommerpause zurückgekehrt sind, gehören der Vergangenheit an. Abwehrboss Andre Ramalho und Kollegen haben das scharfe Heimtrainingsprogramm von Ex-Athletik-Coach Patrick Eibenberger mustergültig abgespult. Dass die unzähligen Laufkilometer, der viele Urlaubsschweiß nicht umsonst waren, stählte die Leiber der Marsch-Crew. Die Affenhitze wie etwa beim ersten Test in Kirchanschöring am Freitag, die gestrigen gut 40 Grad auf dem Rasen im Trainingslager in Bramberg forderten nicht ein einziges Opfer.