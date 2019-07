„Absurdes Spiel mit unserer Gesundheit“

Auch Stadtrat Walter Thaler (FPÖ/GKL) betont: „Was soll die Kufsteiner Bevölkerung noch alles erdulden! Verkehrsbelastung, Lärmbelastung und jetzt auch noch in Form dieser angedachten Deponie ein absurdes Spiel mit unserer Gesundheit! Wir müssen gemeinsam diesen Wahnsinn verhindern und mit allen Mitteln dieses Projekt bekämpfen!“ Auch seitens der Grünen kommt Kritik. So meint Gemeinderätin Victoria Da Costa: „Neben der Nähe zum Bezirkskrankenhauses und einem großen Wohngebiet ist zu bedenken, dass sich der Inn in unmittelbarer Nähe befindet. Wie will man diesen vor Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthalten kann, schützen?“