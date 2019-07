Gleich 70 Medaillen gingen auf das Konto von Salzburger Sportlern. Leichtathletin Michi Egger siegte im Weit- und Hochsprung, gewann Silber über 100 Meter. „Ein Top-Event bei dem der Spaß am Sport und der Zusammenhalt im Vordergrund standen“, strahlte die 35-Jährige. Über beide Ohren strahlte auch der Oberndorfer Ahmad Khatab. Der syrische Flüchtling siegte im Speerwurf und im Kugelstoßen. „Es war mein Traum diesem Land mit einer Medaille etwas zurückzugeben“, jubelte der 2,05-Meter-Mann. Sein nächstes Ziel: Er will bei den Betriebs-Weltspielen 2020 in Griechenland erneut zuschlagen. Ebenfalls höchst erfolgreich: Alexander Leprich, der sich sowohl im Hoch-als auch Weitsprung Gold holte und über 100-Meter-Bronzue jubeln durfte. Ein weitere Goldmedaille sicherte sich Dietmar Zainitzer im Speerwurf für den es zudem auch Bronze im Kugelstoßen der Altersklasse C gab.