„Endlich“, hört man dieser Tage oft, ganz gleich an welchen See man fährt. Ein Wort, das die Erleichterung beschreibt, wenn das Wasser beim langsamen Abstieg über die Leiter in den See die Haut benetzt – oder beim Auftauchen nach einem gelungenen Sprung. Kein Wunder bei diesen Temperaturen. An der Wetterstation Uni-Innsbruck wurde am Sonntag mit 38, 5 Grad nicht nur ein neuer Temperaturrekord für den Juni, sondern zugleich ein neuer Allzeitrekord für Tirol aufgestellt.