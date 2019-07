Am letzten Wettkampftag hat Österreich bei den Europaspielen von Minsk doch noch die erste Goldmedaille geholt. Karate-Ass Bettina Plank gewann am Sonntag in der Kumite-Klasse bis 50 kg ihr Finale gegen die Türkin Serap Ozcelik 5:1. Das ÖOC beendete die Titelkämpfe mit sieben Medaillen (1x Gold, 2x Silber und 4x Bronze). Bei der zuvor letzten Auflage 2015 standen 13 Medaillen (2/7/4) zu Buche.