Es war eine Sternstunde für Österreichs Leichtathletik! Preiner, die heuer gerade erst ihre Bestleistung auf 6472 Punkte verbessert hatte, stellte in den sieben Übungen gleich sechs persönliche Rekorde auf. Und zwar über 100 m Hürden in 13,42, im Hochsprung mit 1,80 m, im Kugelstoßen mit 14,34, über 200 m in 23,96, im Speerwurf mit 49,58 m und über 800 m in 2:07,74. Im Weitsprung kam sie bei ungünstigen Bedingungen (drehender Wind) auf tolle 6,16 m - die einzige Disziplin, in der sie keine Bestleistung aufstellte. Was für ein wahnsinniger Wettkampf von Verena.