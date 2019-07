Große Weltgeschichte und ihre kleinen Konsequenzen, Rassismus, Krieg, Einsamkeit - so schnell etwas angerissen ist, ist es auch wieder weg. Ja, so vielfältig spielt das Leben - oft hält das rasche Tempo aber davon ab, sich richtig tief einzufühlen. An der Grenze zum Kitsch ist es außerdem, wenn die versammelte Regenbogen-Gruppe „All You Need Is Love“ trällert. Famos ist das Amateur-Ensemble aber jedenfalls und schlägt sich tapfer durch den Dschungel der Geschichten.