In den vergangenen Wochen hat die Zahl der Migranten, die über die Balkanroute und Slowenien nach Italien gelangen, stark zugenommen. 782 Migranten wurden 2019 in Triest unweit der slowenischen Grenze aufgegriffen, das sind doppelt so viele als im Vergleichszeitraum 2018, wie das Innenministerium in Rom mitteilte. 121 Migranten wurden demzufolge nahe der österreichischen Grenze in Tarvis lokalisiert.