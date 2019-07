Der Sieg im MotoGP-Rennen beim GP der Niederlande in Assen ging an Maverick Vinales. Der 24-jährige Spanier distanzierte seinen Landsmann und WM-Leader Marc Marquez (Honda) um fast fünf Sekunden und feierte den ersten Yamaha-Sieg in dieser Saison. Die japanische Traditionsmarke hatte seit Vinales‘ Triumph im vergangenen Oktober in Australien nicht mehr gewonnen.