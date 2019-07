In den frühen Morgenstunden fuhr heute, Sonntag, ein 21-Jähriger mit dem Auto auf der Rauriser Landesstraße (L112), als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und das Geländer der sogenannten Wirtsbrücke durchschlug. Der Einheimische hatte Glück im Unglück: Das Fahrzeug blieb an den Seilverstrebungen der Brüche hängen, ohne abzustürzen. Der Lenker und das Fahrzeug wurden von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen. Nach der Erstversorgung wurde der 21-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Schwarzach eingeliefert. Der Alkomattest bei dem Pinzgauer ergab einen Wert von 2,26 Promille - er wird angezeigt. An der Brücke und am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.