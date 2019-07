Wen die neuen Regeln am härtesten treffen

Die Einigung kommt gerade rechtzeitig, den damit kann die Reform noch im Juli beschlossen werden und damit ihre Wirkung bereits bei der Nationalratswahl im Herbst entfalten. Treffen dürften die neuen Regeln insbesondere jene Parteien, die diesen nicht zugestimmt haben, also ÖVP und NEOS. Denn diese haben in den vergangenen Jahren die meisten Großspenden erhalten. Keine Obergrenzen gibt es auch künftig allerdings für Sponsorings und für Inserate in Parteizeitungen.