Was geschah Donnerstagabend in der Wohnung eines 42-Jährigen in Deutschlandsberg wirklich? Dieser Frage gehen nach wie vor die Ermittler des Landeskriminalamts wie auch die Staatsanwaltschaft Graz nach. Wie berichtet, wurde in der Wohnung eine 16-Jährige tot aufgefunden, Abschiedsbriefe gab es.