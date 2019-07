Im Endausbau soll Starlink 12.000 Satelliten umfassen

Bis die Vision vom globalen Internet aus dem Orbit real wird, die SpaceX-Chef Elon Musk erdacht hat, wird es allerdings noch lange dauern. Immerhin will man im Endausbau 12.000 Satelliten über der Erde kreisen lassen. In einem Netzwerk dieser Ausmaße könnte sich die an sich niedrige Quote fehlerhafter Satelliten summieren.