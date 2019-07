Nach dem traditionellen „Herz Jesu-Feuer“ in Amlach in Osttirol hatte in der Nacht zum Sonntag in unmittelbarer Nähe der Feuerstelle ein Waldstück zu brennen begonnen. Die Feuerwehren Lienz, Leisach und Amlach rückten an und begannen zu löschen. Nachts musste aufgrund des unwegsamen Geländes kurzzeitig abgebrochen werden. Erst in den frühen Morgenstunden wurden zusätzlich zwei Hubschrauber angefordert, um die Flammen in den Griff zu bekommen.