In dem komplexen Mechanismus, den die FIA verwendet, werden Lücken für versetzte Fahrer gebildet, statt dass nicht bestrafte Fahrer automatisch vorrücken. Erst ganz am Schluss ergibt sich das Gesamtbild, das sich freilich am Sonntagvormittag noch einmal ändern kann, falls die Teams unerlaubte Arbeiten am Auto durchgeführt haben.