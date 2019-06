Bei Unfällen mit E-Bikes sind am Samstag zwei Radfahrerinnen verletzt worden. In Lamprechtshausen (Flachgau) in Salzburg prallte eine 37-Jährige, die mit ihrer Familie gegen 21.15 Uhr mit Rädern auf dem Heimweg war, mit ihrem E-Bike aus unbekannter Ursache gegen eine Gartenmauer und stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen im Bereich der Hüfte und des Oberschenkels zu, teilte die Polizei mit. Die Frau hatte keinen Radhelm getragen, sie wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Salzburg geflogen.