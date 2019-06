In Benchmark-Ergebnissen gemessen, die ein Twitter-Nutzer in der Datenbank des Prozessor-Belastungstests Geekbench 4 entdeckt hat, liegt der Intel-Chip bei der Einzelkern-Leistung mit 6100 gegen 5905 Punkten zwar knapp vor dem AMD-Rivalen. In der Multikern-Leistung deklassiert der AMD-Chip den ebenso teuren Intel-Rivalen aber regelrecht und erreicht 44.849 Punkte, wo der Intel-Chip nur 31.000 schafft. Bei vielen gleichzeitigen Rechenoperationen ist der AMD Ryzen 9 3900X demnach klar im Vorteil.