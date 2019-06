In der Nacht auf Sonntag entdeckten vorbeifahrende Autofahrer ein Feuer südlich des sogenannten Alten Sportplatzes in Lienz. Ein Altpapier-Container brannte lichterloh. Feuerwehr und Polizei rückten an. Zeugen meinten, einen Jugendlichen mit einem Fahrrad ohne Licht gesehen zu haben. Nun sucht die Polizei nach weiteren Hinweisen unter: 05 9133 7230.