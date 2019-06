Eine unfassbare Bluttat hat sich am Samstag in London ereignet. Eine 26-jährige Schwangere wurde mit einem Messer attackiert, die junge Frau erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Rettungskräfte konnten ihr Baby noch am Tatort entbinden - das Kind überlebte wie durch ein Wunder, ist aber laut den Behörden in einem „kritischen Zustand“.