Das spontan am Rande des G20-Gipfels angekündigte Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Führer Kim Jong Un hat am Sonntag stattgefunden: Trump und Kim trafen einander an der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea, Trump betrat nach dem Händeschütteln an der Demarkationslinie als erster US-Präsident im Amt nordkoreanischen Boden. Südkoreas Präsident Moon Jae In, der Trump an die Grenze begleitet hatte, bezeichnete das Zusammenkommen als „bedeutenden Meilenstein“. Ein solcher könnte auch bald in den USA folgen: Trump lud Kim ins Weiße Haus ein.