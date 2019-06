„Insgesamt 16 Teams aus ganz Österreich meldeten sich heuer zur Trophy an. Es ist schön zu sehen, wie das gesamte Event von Jahr zu Jahr wächst“, freuen sich Leopold Wagner und Oliver Andres vom Organisationsteam des Beachhandballvereins Kärnten und kündigen zugleich auch die 4. Auflage der sportlichen Trophy im Sand für das nächste Jahr an: „Wir können nur so viel verraten - 2020 wird es noch mehr Live-Acts und Side-Events geben.“