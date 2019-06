Es sollte ein schöner Badetag am Irrsee werden - endete aber in einer Tragödie! Samstagmittag ging der 57-Jährige mit seiner Ehefrau am Badeplatz in Zell am Moos ins Wasser, gemeinsam schwammen sie bis zur Mitte des Sees. Am Rückweg tauchte der Mann plötzlich unter. Die Frau schrie um Hilfe, zwei Wassersportler waren schnell zur Stelle. Die Frau gab an, dass sie noch Atembeschwerden bei ihrem Ehemann wahrgenommen habe.