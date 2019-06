Die Tiroler Landesregierung hatte niederrangige Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt, um kleine Ortschaften in der Urlaubszeit vor Kolonnen von Autofahrern zu bewahren, die die Maut oder Staus auf Autobahnen umgehen wollen. Trotz des Protests und der Klagsdrohung aus Berlin kündigte die Landesregierung in Tirol am Freitag Fahrverbote auch in den Bezirken Kufstein und Reutte an. Dort habe es in der Vergangenheit „mindestens dieselben Beschwerden gegeben“, begründete Landeshauptmann Günther Platter die Entscheidung.