Mick Schumacher bleibt in der Formel 2 weiter glücklos. Am Samstag blieb das Auto des Sohnes von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher auf dem Red Bull Ring in Österreich schon in der Formationsrunde liegen und musste an die Box geschoben werden. Der 20-jährige Deutsche beendete das 40-Runden-Rennen als 19. und Vorletzter, der Sieg ging an den Japaner Nobuharu Matsushita (Carlin).