Davor warnt ein Tierarzt im deutschen Bonn via Facebook-Posting. Dr. Ansgar Waldmann hat das Foto eines Mähroboter-Opfers hochgeladen: Am Bild - Facebook warnt per Überblendung, dass das blutende Tier nichts für schwache Nerven sei - wurden dem Igel am Kopf Haare und zahlreiche Stacheln ausgerupft.