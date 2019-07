Am Mittwochnachmittag kommen vier junge Vorkämpfer der „Fridays for Future“-Bewegung zu LH Thomas Stelzer, um sich berichten zu lassen, was sich in Oberösterreich in Sachen Klimaschutz tut. Neben konkreten Maßnahmen will Stelzer „klimatisch“ vermitteln, dass er die FfF-Anliegen verstehe und ernst nehme.