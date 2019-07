Handy als Hauptursache

Einzig in Linz und in den Bezirken Grieskirchen und Wels-Land gab’s noch keine Unfalltoten.Als Hauptursachen für diese Entwicklung führt Gratzer die Ablenkung beim Fahren durchs Handy sowie das zu hohe Tempo der Lenker an. So sollte das Handyvergehen als Vormerkdelikt geahndetund Tempolimits auf Freilandstraßen (80) und Autobahnen (120) für mehr Sicherheit eingeführt werden.