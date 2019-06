Österreich soll führende Wasserstoff-Nation werden

Ein Schwerpunkt im türkisen Umwelt-Paket ist die Reduktion der Emissionen im Verkehr und dazugehörend die Forcierung des Einsatzes von Wasserstoff. Hier habe sich, so die ÖVP, noch nicht herauskristallisiert, wer international den Ton angibt. Daher soll nun in Österreich ein eigenes großes Wasserstoff-Zentrum entstehen. „Wir wollen Österreich in den kommenden Jahren zur führenden Wasserstoff-Nation machen und 500 Millionen Euro in die Hand nehmen“, betont Kurz.