Nach der Gas-Tragödie in einem Wohnhaus in Wien-Wieden am Donnerstag mit zwei Toten und 15 Verletzten - die „Krone“ berichtete ausführlich -, steht jetzt fest: Das Gebäude muss komplett abgerissen werden! An der Stelle wird nun ein neuer Gemeindebau errichtet, die bisherigen Mieter erhalten ein Rückkehrrecht.