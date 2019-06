Räikkönen forderte eine Strafe: „Er hat mich geblockt!“ Hamilton beteuerte bei der Pressekonferenz nach dem Qualifying, dass er eigentlich nur Platz machen wollte. Am Abend zeigte er aber Verständnis für die entscheidung der Stewards. „Ich verdiene die Strafe heute total“, schrieb der Mercedes-Star in einer Instagram-Story. „Es war ein Fehler von mir und ich übernehme die volle Verantwortung. Es war keine Absicht dahinter. Wie auch immer, morgen ist ein neuer Tag und eine neue Chance, um wieder aufzustehen.“ Hamilton, der die zweitbeste Zeit hinter Pole-Mann Charles Leclerc markiert hatte, kassierte auch einen in seiner Lizenz wirksamen Strafpunkt.