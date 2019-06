Viel Kritik musste Ferdinand Gorton in den vergangenen Wochen wegstecken, anonyme Anzeigen und Beschuldigungen. Doch der Landesjägertag zeigte mehr als eindrucksvoll, was Gorton in 20 Jahren als Landesjägermeister für Kärntens Jägerschaft erreicht hat. Zum Abschied gab’s dafür nicht nur stehenden Applaus der Weidmänner, sondern auch den Titel Ehrenlandesjägermeister, die allerhöchste Auszeichnung der Kärntner Jägerschaft.