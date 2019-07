Erst der Anfang: Denn Samstag wurden gleich neun Plätze in der Altstadt von volkstümlichen Musikgruppen wie der Bürgerkorpskapelle oder der Badhäuslmusi, DJ’s und internationalen Topstars wie dem amerikanischen Bluessänger Sugarray Rayford bespielt. Auch Local Heroes wie The Seesaw mischten mit: „Wir haben früher das Weihnachtskonzert auf der Pernerinsel gestaltet, von einer Stillen Nacht sind wir heute aber weit entfernt“, lachte Stootsie und griff zu „Summer in the City“ in die Saiten. Neben musikalischen gab’s auch jede Menge kulinarische Highlights. Während die Stadtkrug-Crew Burger und Beef Tartare auftischte, servierte Fuad Gradascevic Fischspezialitäten.