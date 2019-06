Zu dem Zwischenfall kam es am Samstagvormittag in einem Mehrparteienhaus in Graz-St. Leonhard. Ein 29-Jähriger bohrte bei Bauabeiten in einer Wohnung aus Versehen die Gasleitung an. Er bemerkte den Gasaustritt und alarmierte die Einsatzkräfte. Aus Sicherheitsgründen wurde die Leonhardstraße zwischen Beethovenstraße und Lichtenfelsgasse kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt.