Erster Bewerb in dieser Größenordnung in Tirol

Vergleichbares gab es bisher noch nie. „Vor zehn Jahren haben wir einen Bewerb für Tirol und Südtirol gemacht“, schildert Anton Wegscheider, als er durch das Gelände führt. „Mit Trentino und Bayern sind wir aber noch einen Schritt weiter gegangen“, fährt der Feuerwehrmann fort. Geplant und organisiert wurde beinahe zwei Jahre lang (siehe Interview) – alle Beteiligten müssen ja auch anreisen, irgendwo schlafen und verköstigt werden. „Im Sinne der Jugendveranstaltung herrscht Alkoholverbot und aus Umweltgründen reisten einige Gruppen mit Sonderzügen an“, so Wegscheider. Die Zeltstadt wurde vom Nachwuchs selbst errichtet. Hüpfburgen, Kletterwände, Schaugeräte und Co. bildeten das Rahmenprogramm.