Die Katholischen Aktion (KA) hat in Salzburg ihr Präsidium neu gewählt. Elisabeth Mayer bleibt im Amt, Gunther Mackinger sowie Johannes Huber Vizepräsidenten. Sie stehen somit drei weitere Jahre an der Spitze der größten katholischen Laienorganisation in der Erzdiözese Salzburg. Erzbischof Franz Lackner hat die Wahl bestätigt. Die Katholische Aktion macht sich österreichweit auch in der Klimakrise stark.