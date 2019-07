Mit einem Winkelschleifer dürften die noch unbekannten Täter zuerst die Tür eines unbewachten Baucontainers in Schwechat aufgeschnitten und dann nach Beute gesucht haben. Mehrere Elektrowerkzeuge und eine Vielzahl an Maschinen sollen laut Ermittlern fehlen, den genauen Überblick hatte das betroffene Unternehmen aber noch nicht. Die Schadenssumme dürfte sich trotzdem im hohen fünfstelligen Euro-Bereich bewegen. In der Nähe des Tatorts wurde beinahe zeitgleich auch noch das Auto einer 55-Jährigen auf einem Parkplatz aufgebrochen und nach Wertsachen durchstöbert.