Die letzten Sommerferien in der LFS Tulln sind angebrochen. Wie berichtet, werden die derzeit 18 Bauernschulen im Land auf zwölf Standorte zusammengelegt. Ab Herbst 2020 ist das Areal in Tulln also vakant. Über insgesamt 26 Hektar Acker- und Bauland verfügt die Schule im Umkreis der Stadt. Während für einen Großteil der Fläche wohl „nur“ eine Verwendung als Ackerland in Frage kommt, rückt das eigentliche Schulgelände am Ortsrand nun ins Visier von Immobilieninvestoren. Die 17.500 m2 Bauland als „Sondergebiet Schule“ und fünf Hektar Ackerland im direkten Umfeld würden nach aktuellen Schätzungen auf einen Wert von mehr als 20 Millionen Euro kommen.