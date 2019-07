Ein feucht-fröhlicher Kampf in einer Wasser-Arena stand bei der ersten Anspielmöglichkeit in Europa bei Nintendo in Frankfurt am Programm. Und was für einer: Nachdem wir uns durch die mit Schalterrätseln gespickte Arena gearbeitet, dort platzierte Pokémon-Trainer besiegt und es bis zur Arenaleiterin geschafft hatten, griff diese nämlich gleich tief in die Trickkiste und nutzt die neue „Dynamax“-Funktion, die Pokémon für die kurze Zeitspanne von drei Runden zu Godzilla-artigen Riesenkreaturen mit mächtigen neuen Attacken mutieren lässt.