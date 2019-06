Geheimhaltung zum Schutz der Familie

Warum die Drohung erst jetzt an die Öffentlichkeit gelangt ist, erklärt Dulig damit, dass er einerseits seine Familie schützen und andererseits die Ermittlungen nicht behindern habe wollen. Seit 2015 hätten die Drohungen gegen ihn zugenommen. Mit der Bedrohung der eigenen Familie sei ein neuer und „inakzeptabler“ Höherpunkt erreicht worden, so der SPD-Landeschef. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretchmer (CDU) sprach beim Landesparteitag in Chemnitz von einer „Riesensauerei“. „Dem treten wir entgegen, das darf es nicht geben“, meinte Kretschmer mit Blick auf die zunehmende Gewalt gegen deutsche Politiker.