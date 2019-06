Dirty Campaigning will der ÖVP-Obmann in seinen Aussagen nicht sehen. „Ich patze überhaupt niemanden an. Ich werde bei jedem Interview danach gefragt und teile dann meinen Wissensstand mit den Interviewern“, sagte er. „Ich habe das Thema nie proaktiv angesprochen“, so Kurz. Sowohl Lansky als auch die SPÖ wollen wegen übler Nachrede klagen.