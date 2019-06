Wind kein Thema mehr

25 Grad Luft- und am Ende 50 Grad Asphalttemperatur empfingen am Samstagmittag die Piloten. Der Wind, der am Freitagnachmittag mehrere Autos von der Strecke geweht und bei Verstappen sowie Bottas zu heftigen Schäden an ihren Autos geführt hatte, hielt sich am Samstag zunächst im Zaum. Auch im Fall von Bottas, der am Samstag im zweiten Training heftig in die Streckenbegrenzung eingeschlagen hatte, hatte Mercedes das Auto rechtzeitig wieder hinbekommen.