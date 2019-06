EU unterteilt Drohnen in drei Kategorien

Mit der neuen Verordnung werden Drohnen europaweit in drei Kategorien unterteilt: Open, Specific und Certified. Für Privatleute interessant ist dabei erstere Kategorie, die wiederum drei Gruppen von Drohnen umfasst: Kleinst-Drohnen unter 250 Gramm, die schon bisher keiner Bewilligung bedurften, und größere Fluggeräte mit weniger als vier oder unter 25 Kilo Gewicht, die nur in Sichtweite geflogen werden und nicht höher als 120 Meter steigen dürfen. Drohnen unter vier Kilo müssen zumindest 30, sehr große Drohnen 150 Meter von Menschenansammlungen entfernt fliegen.