„Sehr hungriger kleiner Bub“

Eine Quelle sagte der Zeitung: „Oft gibt es im Leben eines Babys während verschiedener Phasen verschiedene Bedürfnisse.“ Die erste Nanny sei demnach eine Frau gewesen, die sich in der Nacht um Archie Mountblatten-Windsor kümmerte, damit seine Eltern sich ausruhen und gestärkt in den nächsten Tag starten konnten. Inzwischen kümmere sich Meghan in den Nächten selbst um ihren „sehr hungrigen kleinen Buben“, wie Royal-Expertin Katie Nicholl der „Daily Mail“ sagte.